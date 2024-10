Angelina Jolie

La star di Hollywood è stata vista a un party per la sua compagnia Atelier Jolie in compagnia dell'artista e attivista politico.

Covermedia

Angelina Jolie esce allo scoperto con il nuovo compagno, il rapper e attivista politico britannico Akala.

Nel corso del weekend, l'artista musicale è stato pizzicato a un party newyorkese organizzato dalla diva di Hollywood per la sua compagnia Atelier Jolie. Akala è apparso in alcune foto dell'evento pubblicate su Instagram, all'interno della stessa galleria in cui si trovavano Angelina e altre star come Zoe Kravitz.

Pochi giorni prima Akala aveva raggiunto l'attrice Premio Oscar alla première del suo nuovo film «Maria», presentato in occasione del New York Film Festival all'Alice Tully Hall, all'interno del Lincoln Centre.

Angelina è stata vista più volte in pubblico con Akala mentre è in corso la durissima battaglia legale con l'ex marito Brad Pitt.

Solo amici o molto di più?

Secondo alcune fonti i due sarebbero solo amici, ma il magazine In Touch sostiene che la star frequenti privatamente il musicista da più di un anno.

I primi rumors sulla loro frequentazione sono emersi nel maggio dello scorso anno, quando Akala raggiunse Angelina e le figlie Zahara, 19, e Shiloh, 18, al Calabash Literary Festival in Jamaica.

Più recentemente, la coppia è stata vista lasciare lo stesso hotel a Venezia durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, ad agosto.

