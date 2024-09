Anna Lou Castoldi IMAGO/Independent Photo Agency Int.

La figlia di Asia Argento e Morgan sarà tra i protagonisti della nuova edizione di «Ballando con le stelle». Un'occasione importante per la giovane attrice che, dopo l'esperienza in «Baby», si prepara a sfidare la pista da ballo in diretta su Rai 1.

«Ciao a tutti, io sono Anna Lou Castoldi e quest'anno sarò una concorrente di Ballando con le stelle», ha annunciato entusiasta in un video pubblicato sui social del programma.

La giovane attrice ha già fatto parlare di sé in passato, grazie al ruolo di Aurora nella stagione finale della serie Netflix «Baby» e, ancor prima, nel film «Incompresa», diretto da sua madre Asia Argento. «Avevo tredici anni quando ho fatto il provino per il film, ed ero convinta che non mi avrebbero presa», aveva raccontato in una vecchia intervista, parlando della sua timidezza e delle insicurezze che, col tempo, è riuscita a superare grazie alle esperienze sul set.

Diverse sfide artistiche nonostante sia figlia d'arte

Nonostante la notorietà dei genitori e dei nonni, Dario Argento e Daria Nicolodi, Anna Lou ha sempre cercato di costruire un percorso autonomo, esplorando diverse sfide artistiche.

«Non voglio limitarmi, voglio fare più esperienze possibili, sentirmi libera di prendere la forma dell'acqua», aveva dichiarato, lasciando intendere la sua determinazione a non essere etichettata solo come «figlia di». La partecipazione a «Ballando con le stelle» rappresenta, dunque, una nuova avventura che potrebbe consentirle di mostrare un lato inedito del suo talento.

Il cast di questa edizione del celebre programma di Milly Carlucci, che partirà il 28 settembre su Rai 1, è già ricco di volti noti: tra gli altri ci saranno Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Federica Pellegrini, Alan Friedman e i Cugini di Campagna.

