Anthony Delon

Nel corso della promozione del suo libro «Bastingage», ispirato al cancro che ha colpito mortalmente sua madre Nathalie Delon nel 2021, il figlio d’arte si sbottona su Alain Delon.

Covermedia

Anthony Delon ha appalto pubblicamente della malattia del celebre padre, Alain.

Nel corso della promozione del suo libro «Bastingage», ispirato al cancro che ha colpito mortalmente sua madre Nathalie Delon nel 2021, Anthony ha discusso della salute dell’attore differenziandola da quanto precedentemente ipotizzato in merito al contenuto del libro.

«Non è il linfoma di tipo B di mio padre, con una progressione molto più lenta... Mio padre è diverso. Ha avuto degli ictus, porta degli stent, assume farmaci da molto tempo; è da tempo che combatte con la malattia. È estremamente resistente, solido, come quegli uomini d'altri tempi, una vera roccia», ha detto ad Entrevue.

Ha anche parlato del trattamento del padre, l'imbruvica, una forma di immunoterapia. «È efficace come cura se accompagnato dalla chemioterapia. Ma mio padre non poteva sottoporsi alla chemio, era troppo debole e anziano. L'avrebbe ucciso. Quindi, in Svizzera hanno iniziato a curarlo con questo farmaco sperimentale, a fini palliativi».

Queste dichiarazioni gettano luce sul disaccordo riguardante il trattamento di Alain Delon in Svizzera. «Tutta la narrazione intorno a mio padre, che necessitava di recarsi in Svizzera per un trattamento curativo e vitale, non sta in piedi... È una falsità, un fumo negli occhi per nascondere una realtà ben diversa», ha concluso Anthony Delon.

