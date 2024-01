Armie Hammer

Parla Marina Gris, ex dell’attore di «Chiamami col tuo nome», finito ai margini di Hollywood dopo le accuse di abusi sessuali e cannibalismo.

Armie Hammer è tornato single dopo la fine della relazione con l’ormai ex fidanzata Marina Gris. A confermare il breakup è stata la 26enne in un post su Instagram, in cui ha parlato del rapporto con l’attore di «Chiamami col tuo nome».

«La decisione di lasciarci, per quanto difficile, è stata portata avanti con gentilezza e rispetto, e ha segnato la fine di un bellissimo viaggio insieme», ha scritto la ragazza. «Sono grata di questa relazione per l’amore e il sostegno che ho ricevuto, ma ora si tratta di un capitolo chiuso».

In riferimento alle accuse del 2021, quando Hammer finì nell’occhio del ciclone per presunti abusi sessuali e cannibalismo, Marina ha rivelato: «Ero a conoscenza delle notizie e delle storie che circolavano su di lui. Ma per me è importante ribadire che la mia esperienza personale con Armie è stata positiva e non rifletteva in alcun modo tali illazioni. Parlo soltanto dalla mia prospettiva e della mia esperienza. Non sono responsabile delle sue relazioni passate, presenti e future».

La coppia si è conosciuta nel luglio 2023, fidanzandosi ufficialmente a ottobre, come dimostrato da un post in cui Marina ha mostrato un anello con diamanti incastonati.

Armie, 37 anni, è stato sposato in passato con Elizabeth Chambers. I due hanno divorziato nel 2020 dopo 10 anni di matrimonio e due figli, Harper, 9, e Ford, 7.

