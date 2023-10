Aurora Ramazzotti racconta su Instagram la sua vita quotidiana con il figlio e ora mostra la sua routine sportiva con Cesare (nella foto: Aurora a un evento a Berlino in Settembre). IMAGO/Gartner

Quando si è una neomamma e si vuole trovare il tempo per fare esercizio fisico, non è così facile. Aurora Ramazzotti ha mostrato su Instagram come affronta questo problema.

Hai fretta? blue News riassume per te Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta lo scorso marzo.

Su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker pubblica foto e video della sua vita quotidiana con il figlio.

Tra questi, anche un video che la ritrae mentre fa sport insieme al piccolo Cesare. Mostra di più

Gli squat da soli sono già faticosi. Ma Aurora Ramazzotti estende ulteriormente il suo allenamento coinvolgendo anche il figlio Cesare. Tiene il bimbo tra le mani, si accovaccia con lui, si rialza e lo alza in aria.

Il piccolo scalcia felice: Aurora non potrebbe chiedere un compagno di allenamento più adorabile.

Aurora Ramazzotti mostra la sua quotidianità con Cesare

Nel suo post su Instagram, Aurora Ramazzotti condivide con i suoi 2,6 milioni di follower la sua fitness-routine con il figlio.

Ha intitolato il suo post «50 sfumature di neomamma», alludendo alla serie di libri e film «50 sfumature di grigio».

Oltre al video sull'allenamento, Aurora mostra anche il filmato di un divertente balletto mentre spinge la carrozzina, e racconta di come balla e dondola con Cesare o gli dà da mangiare la pappa: i tanti lati diversi di una madre.