Nonostante l'attesa su prossimi ingaggi televisivi, la conduttrice ha lasciato tutti a bocca asciutta, aprendo però le porte ad una possibile collaborazione con la tv di Stato.

Barbara D'Urso è tornata in televisione ieri pomeriggio, ospite di Mara Venier a «Domenica In» su Rai1.

Un momento di forte commozione ha caratterizzato l'intervista, durante la quale, visibilmente emozionata e con la voce rotta, la conduttrice napoletana ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera e della sua vita personale.

«Sono venuta qui ieri, un giorno prima della trasmissione, per l'agitazione. Avevo cominciato qui in questi studi che una volta si chiamavano Dear, avevo 19 anni, ci sono tornata agitata, lo sono veramente ancora, l'emozione della vita ti sorprende sempre», ha raccontato Barbara, aprendosi davanti al pubblico e alla sua amica di lunga data, Mara Venier.

La cacciata in malo modo da Mediaset fa ancora male

L'intervista ha toccato diversi aspetti della vita di Barbarella, dall’infanzia a Napoli, alla perdita della madre, passando per i suoi amori e la sua brillante carriera in televisione.

«Ho una famiglia stupenda, sono professionalmente serena, faccio tante cose, organizzo anche matrimoni», ha dichiarato, prima di confessare il dolore ancora vivo per il modo in cui è stata allontanata da Mediaset.

«Il modo terribile in cui sono stata mandata via, il 26 giugno alle ore 16,20, non l'ho dimenticato, nessuno mi ha mai spiegato, per me è ancora un dolore grande che resta qua. La guerra in ogni ambito è terribile e io non voglio fare la guerra, vedremo quello che accadrà, piano piano passerà».

«Rientrare in Rai per me è importantissimo»

Il ritorno di Barbara D'Urso in Rai, anche se solo per un'ora, segna un momento significativo nella sua carriera.

«Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro», ha sottolineato, lasciando aperte le porte ad una possibile collaborazione.

L'intervista ha anche offerto l'occasione per ricordare i momenti di vicinanza professionale tra la Venier e la D'Urso, quando le due erano «vicine di camerino, io a «Domenica in» – ha detto la Venier – e tu a «Mezzogiorno in famiglia»».

Covermedia