La modella Bianca Balti ha condiviso con il pubblico il suo percorso di lotta contro il tumore, rivelando la cicatrice fisica ed emotiva che le ha lasciato l'operazione chirurgica.

Bianca Balti ha deciso di aprirsi con i suoi follower, rivelando uno dei momenti più difficili della sua vita: la battaglia contro il tumore alle ovaie.

In un post sui social, la celebre modella ha parlato per la prima volta della cicatrice che porta sul corpo, una traccia visibile di un percorso di sofferenza e coraggio. «Questa cicatrice è il segno di una lotta che non avrei mai voluto combattere, ma che ho affrontato con tutte le mie forze», ha scritto Bianca, sottolineando come questo segno rappresenti oggi per lei una rinascita.

Nella confessione, Bianca ha spiegato come la malattia l'abbia costretta a guardare dentro se stessa, mettendo in discussione molte delle sue certezze.

La modella, nota per la sua bellezza iconica e per una carriera internazionale che l'ha portata sulle passerelle più prestigiose, ha ammesso di aver dovuto affrontare paure che andavano oltre l'apparenza fisica: «La mia cicatrice mi ricorda che la bellezza non è solo esteriore».

Sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione

Nel corso dell'intervista, Bianca ha voluto anche sensibilizzare sull'importanza della prevenzione, spiegando che il tumore le è stato diagnosticato in tempo grazie a controlli regolari.

«Mi sento fortunata perché ho avuto la possibilità di curarmi, ma voglio che tutte le donne capiscano quanto sia essenziale prendersi cura di sé stesse», ha aggiunto la top model icona di Dolce e Gabbana.

Oltre alla cicatrice fisica, Bianca ha parlato della ferita emotiva che questa esperienza le ha lasciato. Tuttavia, anziché lasciarsi abbattere, ha scelto di trarre forza da ciò che ha vissuto: «Questa cicatrice non mi definisce, ma mi ricorda ogni giorno quanto sono forte».

