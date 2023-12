Billie Eilish

La cantante torna sulla recente intervista, in cui aveva parlato esplicitamente del suo orientamento sessuale.

Billie Eilish aveva dato per scontato che i fan fossero a conoscenza del suo orientamento sessuale. All’evento Variety's Hitmakers, la cantante ha commentato alcune sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a novembre, in cui aveva rivelato per la prima volta di essere attratta dalle donne.

«Pensavo fosse ovvio. Non mi ero resa conto che la gente non sapesse», ha dichiarato. «Semplicemente non credo nel coming out. Mi chiedo: «Perché non possiamo semplicemente esistere’?». Lo faccio da tanto tempo e non ne avevo ancora parlato… wow».

Tuttavia, quando è stato pubblicato l’articolo, Billie si è resa conto che il suo status LGBTQ+ fosse importante per altre persone. «Quando è stato pubblicato l'articolo, davanti alle reazioni del pubblico, ho capito di aver fatto «coming out». È stato entusiasmante, ho capito che la gente non lo sapeva, ma ora sono contenta che sappia».

Nell’intervista precedente, Billie – che si è separata dal fidanzato Jesse Rutherford a maggio – aveva confidato a Katcy Stephan di Variety: «Non ho mai avuto la sensazione di potermi relazionare molto bene con le ragazze. Le adoro. Le adoro in quanto persone. Sono attratta da loro».

«Ho una profonda connessione con le donne della mia vita, le mie amiche, le donne della mia famiglia. Sono fisicamente attratta da loro, ma sono anche intimorita di fronte alla loro bellezza e presenza».

