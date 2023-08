L'attore Brad Pitt (foto d'archivio). KEYSTONE

Prosegue a gonfie vele la love story tra il divo di Hollywood e l’ex moglie di Paul Wesley, ma l’attore vuole andarci cauto.

Nessuna fretta per Brad Pitt e Ines de Ramon. Il 59enne e la 30enne si frequentano ormai da un anno e si godono il loro rapporto senza alcun tipo di pressione.

«Brad e Ines si vedono ancora e si divertono», ha raccontato una fonte a «Entertainment Tonight». «Godono della reciproca compagnia e hanno interessi simili. Sono entrambi creativi, amano viaggiare e sono felici di essere discreti. Le cose vanno bene tra loro, ma Brad non ha fretta».

A quanto pare l’ex marito di Angelina Jolie vuole far sì che le cose con Ines «crescano in modo naturale». L’insider ha aggiunto: «Brad è un romantico e un vero gentiluomo. Fa di tutto per far sentire speciale Ines. Hanno legato molto grazie ai loro interessi in comune; gli amici di Ines sono molto felici per lei».

«Brad ha molti rimpianti per il suo passato, ma sta facendo del suo meglio per andare avanti e vivere il momento. Lui è felice ora».

De Ramon è un'affermata jewelry designer (disegnatrice di gioielli, ndr). Dopo essersi laureata in economia aziendale all'Università di Ginevra nel 2013 e aver lavorato per Christie's e per il gioielliere svizzero De Grisogono, oggi è nel team del marchio dei preziosi Anita Ko. È anche coach di salute nutrizionale presso l'Institute of Integrative Nutrition di LA. È stata sposata con Paul Wesley, attore conosciuto ai più per il suo ruolo di Stefan Salvatore nella serie televisiva «The Vampire Diaries».

Covermedia