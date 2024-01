Britney Spears

La cantante attacca la stampa per smentire le voci secondo cui si sarebbe rivolta ad altri artisti per scrivere un nuovo album.

Britney Spears «non tornerà mai più nell’industria musicale».

Ad affermarlo è stata la 42enne star in un piccato post su Instagram, in cui ha smentito le voci secondo cui starebbe registrando un nuovo album.

«Per essere chiari: la maggior parte delle notizie che leggete sono spazzatura! Continuano a dire che mi sto rivolgendo a persone a caso per fare un nuovo album... Non tornerò mai più nell'industria musicale!», ha scritto la cantante.

«Quando scrivo, scrivo per divertimento o scrivo per altre persone!!! Per coloro che hanno letto il mio libro, ci sono un sacco di cose che non sapete di me... ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni!!!».

«Sono una ghostwriter e onestamente mi diverto così!!! Ci sono persone che dicono che IL MIO LIBRO È STATO PUBBLICATO ILLEGALMENTE SENZA LA MIA APPROVAZIONE: un’affermazione ben lontana dalla verità… avete letto le notizie negli ultimi giorni??? Sono molto amata e benedetta!!».

Il post della Spears include anche l'immagine grafica di un vecchio dipinto raffigurante una donna che tiene la testa mozzata di un uomo su un piatto.

Recentemente il Page Six e il The Sun avevano affermato che Britney e il suo team si fossero rivolti ad artisti come Charli XCX e Julia Michaels in vista di un nuovo album.

Covermedia