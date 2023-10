Britney Spears

La star del pop ricorda l’aborto come una delle cose «più dolorose» della sua vita: «Lui non si sentiva pronto a diventare padre».

Britney Spears rivela di aver abortito durante la relazione con Justin Timberlake. In un’anticipazione del nuovo libro-verità «The Woman in Me», la star del pop ha raccontato di essere rimasta incinta mentre frequentava l’ex cantante degli NSYNC. Alla fine però decise di interrompere la gravidanza, poiché Justin «non voleva diventare padre».

«Fu una sorpresa ma non per me. Non era una tragedia. Amavo Justin da morire. Volevo che diventassimo una famiglia. Era successo con molto anticipo rispetto alle mie previsioni», ha dichiarato Britney nel suo libro, in un estratto ottenuto da People. «Ma Justin non era affatto felice della gravidanza. Non si sentiva pronto ad accogliere un figlio nelle nostre vite, diceva che eravamo troppo giovani».

Britney, 41, e Justin, 42, si sono frequentati per tre anni tra il 1999 e il 2002. «Se fosse dipeso di me, non lo avrei mai fatto. Invece Justin era così sicuro di non volere diventare padre».

Parlando dell’aborto, Britney ha aggiunto: «Ad oggi lo considero come una delle cose più dolorose che abbia mai affrontato nella mia vita».

Dopo la rottura con Timberlake, Britney ha sposato il ballerino Kevin Federline. La coppia ha avuto due figli, Sean Preston, 18, e Jayden James, 17, mentre Justin e la moglie, l’attrice Jessica Biel, sono genitori di Silas, 8, e Phineas, 2.

L’attesissima autobiografia verrà rilasciata il 24 ottobre.

