Bruce Willis

All’attore è stata diagnosticata la demenza frontotemporale: una condizione che ha investito l’intera famiglia, come raccontato da Emma Heming Willis.

Bruce Willis potrebbe non avere capito di essere affetto dalla demenza frontotemporale. A rivelarlo è stata la moglie Emma Heming Willis, apparsa nello studio di Today Show su NBC per aggiornare i fan sulle condizioni di salute dell’attore.

Alla domanda della co-conduttrice Hoda Kotb se Bruce sia consapevole delle sue condizioni di salute, Emma ha così risposto: «È difficile da stabilire».

Nel marzo 2022, la famiglia di Bruce ha annunciato il ritiro del 68enne dalla recitazione a causa di una iniziale diagnosi di afasia. Tuttavia a inizio anno le condizioni della star sono peggiorate e ora il divo del cinema action lotta contro la demenza frontotemporale.

Emma, che condivide le figlie Mabel, 11, e Evelyn, 9, con Bruce, ha parlato anche dell’impatto che la malattia ha avuto sull’intera famiglia. «Quello che ho imparato è che la demenza è una malattia durissima», ha dichiarato. «È dura per la persona a cui viene diagnosticata. È dura per la famiglia. E non c’è alcuna differenza per Bruce, per me o per le nostre ragazze. Quando dicono che si tratta di una malattia familiare, lo è davvero».

Bruce è padre anche di tre figlie adulte, Rumer e Tallulah, avute con l’ex moglie Demi Moore.

Per Emma la demenza è stata una «benedizione e una maledizione», ma parlarne apertamente e capirne i risvolti ha aiutato l’intera famiglia a gestire le condizioni di Bruce.

La demenza frontotemporale presenta nel soggetto affetto difficoltà nel linguaggio, cambiamento della personalità e del comportamento, perdita delle capacità motorie e spasmi muscolari.

Covermedia