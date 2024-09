Bruno Barbieri

Dall'8 settembre su Sky e Now: nuove città, nuovi hotel e una crociata per un'ospitalità più sostenibile.

La settima stagione di 4 Hotel, condotta da Bruno Barbieri, farà il suo debutto l'8 settembre, trasmessa ogni domenica su Sky e in streaming su Now.

Il celebre chef, nelle vesti di giudice, promette una serie di ispezioni ancora più serrate e ricche di sorprese. Con una carriera solida come «cliente rompiscatole», Barbieri è pronto a valutare attentamente strutture in diverse città italiane, tra cui il sud della Sardegna, Cagliari, Genova, Napoli, e il Trentino.

«Abbiamo messo dei test che altro che 007... a me Daniel Craig fa, come si dice a Bologna, una soletta», scherza Barbieri con Ansa, lasciando trasparire la sua tipica ironia. Ma al di là delle battute, il conduttore si sofferma su come la trasmissione abbia influenzato l'hôtellerie italiana, trasformando il settore in modo significativo: «Grazie a 4 Hotel, l'hôtellerie italiana è cambiata moltissimo, ma siamo ancora agli inizi».

In linea con le tendenze attuali, Barbieri pone l'accento sull'importanza della sostenibilità. «Abbiamo iniziato una crociata», racconta, riferendosi agli sprechi che spesso si riscontrano negli hotel. Tra i temi toccati ci sono anche gli affitti brevi e i boutique hotel, visti come esempi di una nuova forma di ospitalità che mette al centro il comfort e la qualità del servizio.

