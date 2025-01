Can Yaman non sarà nella terza stagione di «Viola come il mare»

Can Yaman

A sorpresa l'attore turco ha deciso di mollare la fortunata fiction di Mediaset.

Covermedia Covermedia

Can Yaman lascia «Viola come il mare». Dagospia riferisce che la star turca, protagonista della serie con Francesca Chillemi, non vestirà più i panni dell'Ispettore Capo Francesco Demir.

Un problema non di poco conto per Mediaset visto che la terza stagione è alle porte ed è stata ufficializzata, con la riconferma dei suoi protagonisti, alla presentazione dei palinsesti dello scorso luglio.

Ignoti per ora i motivi dell'addio, ma è probabile che Can abbia deciso di dedicarsi ad altri progetti visto che è molto richiesto non solo in Italia ma anche in Turchia e Spagna.

Colpa dei recenti problemi con Francesca Chillemi

Ma non sono da escludere i recenti problemi con Francesca Chillemi, con la quale pare ci sia stato un flirt in passato, durante le riprese della prima stagione di «Viola come il mare». In un'intervista l'ex Miss Italia disse che il collega era stato stregato dal personaggio di Viola.

Dichiarazione che infastidì parecchio Can, che su Instagram replicò: «Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Semmai il contrario». Subito dopo il defollow all'ex Miss Italia.

Al momento non è chiaro chi prenderà il posto di Can Yaman: le riprese della terza stagione di «Viola come il mare» inizieranno a maggio mentre la messa in onda è prevista per il 2026.