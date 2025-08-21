  1. Clienti privati
In ricordo dell'attrice scomparsa Carlo Verdone: «Quel bacio in Borotalco con Eleonora Giorgi non lo dimenticherò mai»

Covermedia

21.8.2025 - 11:00

Carlo Verdone
Carlo Verdone

L'attore e regista commosso ricorda Eleonora Giorgi e i due film che hanno segnato le loro carriere.

Covermedia

21.08.2025, 11:00

21.08.2025, 11:09

Carlo Verdone torna indietro di oltre quarant'anni: «Quel bacio di "Borotalco", il più lungo della storia». Non è solo una scena iconica, ma il simbolo di un sodalizio artistico con Eleonora Giorgi che aveva già avuto un primo passo in «Un sacco bello».

Due film che lui stesso ha definito «fondamentali» per entrambi, scolpendo una complicità rimasta intatta nel tempo.

Ricordando l'attrice scomparsa, Verdone non ha scelto parole di circostanza: «Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Sarai sempre sempre nel mio cuore». Un ricordo che va oltre il set e diventa testimonianza di un legame umano e professionale.

«Un sacco bello» fu l'inizio, con una presenza breve ma significativa; «Borotalco» la consacrazione di un'intesa irripetibile, suggellata da quel bacio diventato leggenda. Non un semplice gesto, ma un segno inciso nella memoria collettiva, capace di attraversare le generazioni e trasformarsi in mito.

Oggi Verdone guarda avanti senza dimenticare. Dopo il successo della serie «Vita da Carlo», è impegnato nella scrittura di un nuovo film in uscita nel 2026.

