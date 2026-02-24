  1. Clienti privati
Sul mercato dopo 53 anni La villa di Frank Sinatra a Los Angeles in vendita per circa 7 milioni di euro

Covermedia

24.2.2026 - 13:00

Frank Sinatra
Frank Sinatra
Covermedia

La storica residenza dell'icona della musica torna sul mercato dopo 53 anni. Villa Dorada domina la città con vista fino all'Oceano Pacifico.

Covermedia

24.02.2026, 13:00

24.02.2026, 13:07

La celebre casa di scapolo della vecchia Hollywood torna sul mercato.

La leggendaria residenza di Frank Sinatra sulle colline di Los Angeles è in vendita per 7,5 milioni di dollari, pari a circa 6,9 milioni di euro. È la prima volta in oltre mezzo secolo che la proprietà viene messa in vendita.

Situata su Maravilla Drive, la dimora – nota come Villa Dorada – è descritta dall'agente immobiliare John Zaffarano come una «proprietà in stile Spanish Revival del 1929 conservata meticolosamente», secondo quanto riportato dal New York Post.

«Sapere che Frank Sinatra ha abitato qui fa quasi rivivere le feste e l'energia che un tempo riempivano queste stanze», ha dichiarato Zaffarano al quotidiano americano.

Con una superficie di circa 687 metri quadrati, la villa dispone di sei camere da letto, sette bagni, una piscina e dettagli originali rari: pavimenti Art Déco in magnesite, una raffinata saletta telefonica d'epoca e il sistema di citofono originale. Il tutto con una vista che spazia dal centro città fino all'Oceano Pacifico.

Villa Dorada rappresenta un frammento di storia hollywoodiana. Qui hanno soggiornato leggende come Bela Lugosi e il cantautore premio Oscar Jimmy Van Heusen, che condivise la casa con Sinatra negli anni d'oro della sua carriera.

Non è l'unico immobile legato al cantante ad aver cambiato proprietario di recente. All'inizio dell'anno, una tenuta modernista nella San Fernando Valley che Sinatra aveva affittato è stata venduta per 8 milioni di dollari, circa 7,4 milioni di euro. A maggio, invece, una casa a Rancho Mirage appartenuta alla quarta moglie del cantante, Barbara Sinatra, è stata ceduta per 2,25 milioni di dollari, pari a circa 2,1 milioni di euro.

