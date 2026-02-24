  1. Clienti privati
Sanremo e nuovo album Sal Da Vinci replica alle etichette: «Ho le spalle larghe, nessuno riuscirà a disturbarmi»

Covermedia

24.2.2026 - 13:00

Sal Da Vinci
Sal Da Vinci
Covermedia

L'intervista a «Open» riaccende il dibattito mentre il 2026 si annuncia tra Sanremo, live evento e nuovo album.

Covermedia

24.02.2026, 13:00

24.02.2026, 13:06

Sal Da Vinci risponde alle critiche. Accusato più volte di essere associato in maniera riduttiva al mondo «neomelodico», il cantautore napoletano non si fa intimorire dalle etichette. «Disturbarmi? Non credo proprio che riuscirà mai nessuno a farlo, ho le spalle larghe, faccio questo mestiere da quando avevo sette anni, sai quante ne ho viste!», dichiara con determinazione nell'intervista a «Open», mentre si torna a parlare del suo spazio nel panorama musicale italiano.

Figlio d'arte e protagonista di una carriera che spazia dalla musica al teatro, Sal Da Vinci ha costruito il suo pubblico con brani che sono entrati nel cuore degli ascoltatori e sono diventati hit anche in radio, come «Rossetto e caffè», «Non riesco a farti innamorare», «Il mercante di stelle» e «Napule». Con canzoni che si muovono tra melodia classica e sensibilità contemporanea, ha consolidato la sua presenza nelle classifiche e nei live, conquistando nuovi ascoltatori e confermandosi tra i protagonisti della scena musicale italiana.

Il calendario 2026 è già fitto di impegni. Dal 24 al 28 febbraio sarà in gara al Festival di Sanremo con «Per sempre sì», brano che promette di emozionare il pubblico. A settembre, Sal Da Vinci celebrerà i cinquant'anni dal suo debutto con due date evento all'Arena Flegrea di Napoli, il 25 e 26 settembre, prima di partire con il tour teatrale che toccherà Roma, Milano, Torino e altre città. Inoltre, è in lavorazione un nuovo album di inediti, previsto per il 2026, subito dopo la sua esperienza al Festival.

