Sabrina Martina

In Veneto il primo ciak di «Se domani non torno», diretto da Paola Randi e tratto dal libro «Cara Giulia».

Covermedia Covermedia

Sono iniziate in Veneto le riprese di «Se domani non torno», il film ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa nel novembre 2023 in un caso che ha profondamente segnato il dibattito pubblico sulla violenza di genere. A darne notizia è l'ANSA, che conferma l'avvio del set e l'impostazione del progetto.

Non si tratta di una ricostruzione giudiziaria, ma di una prospettiva interna alla famiglia, costruita a partire dal libro «Cara Giulia», scritto dal padre Gino Cecchettin con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli, che ha trasformato un dolore privato in riflessione pubblica.

Dietro la macchina da presa c'è Paola Randi, autrice anche della sceneggiatura insieme a Lisa Nur Sultan. In un'intervista a «la Repubblica», la regista ha spiegato: «Vogliamo restituire il contesto emotivo di una famiglia e trasformare questa storia in un'azione di risveglio contro ogni violenza».

Nel cast figurano Filippo Timi nel ruolo del padre, Sabrina Martina nei panni della giovane protagonista e Tecla Bossi come la sorella Elena. L'uscita è fissata per il 5 novembre 2026, terzo anniversario della morte della studentessa, una scelta simbolica che accompagnerà il percorso fino alle sale cinematografiche.