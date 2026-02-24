  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Se domani non torno» Al via le riprese del film su Giulia Cecchettin, che va oltre la cronaca

Covermedia

24.2.2026 - 16:30

Sabrina Martina
Sabrina Martina

In Veneto il primo ciak di «Se domani non torno», diretto da Paola Randi e tratto dal libro «Cara Giulia».

Covermedia

24.02.2026, 16:30

24.02.2026, 16:37

Sono iniziate in Veneto le riprese di «Se domani non torno», il film ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa nel novembre 2023 in un caso che ha profondamente segnato il dibattito pubblico sulla violenza di genere. A darne notizia è l'ANSA, che conferma l'avvio del set e l'impostazione del progetto.

Non si tratta di una ricostruzione giudiziaria, ma di una prospettiva interna alla famiglia, costruita a partire dal libro «Cara Giulia», scritto dal padre Gino Cecchettin con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli, che ha trasformato un dolore privato in riflessione pubblica.

Dietro la macchina da presa c'è Paola Randi, autrice anche della sceneggiatura insieme a Lisa Nur Sultan. In un'intervista a «la Repubblica», la regista ha spiegato: «Vogliamo restituire il contesto emotivo di una famiglia e trasformare questa storia in un'azione di risveglio contro ogni violenza».

Nel cast figurano Filippo Timi nel ruolo del padre, Sabrina Martina nei panni della giovane protagonista e Tecla Bossi come la sorella Elena. L'uscita è fissata per il 5 novembre 2026, terzo anniversario della morte della studentessa, una scelta simbolica che accompagnerà il percorso fino alle sale cinematografiche.

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Dal cane al traguardo all'allarme preservativi, ecco i fatti più curiosi delle Olimpiadi 2026
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»
Partenza da paura nella 10 km di Castellón: dopo una caduta, atleti calpestati e urla

Altre notizie

Sul mercato dopo 53 anni. La villa di Frank Sinatra a Los Angeles in vendita per circa 7 milioni di euro

Sul mercato dopo 53 anniLa villa di Frank Sinatra a Los Angeles in vendita per circa 7 milioni di euro

Sanremo e nuovo album. Sal Da Vinci replica alle etichette: «Ho le spalle larghe, nessuno riuscirà a disturbarmi»

Sanremo e nuovo albumSal Da Vinci replica alle etichette: «Ho le spalle larghe, nessuno riuscirà a disturbarmi»

Scandalo Epstein. Il fratello di Ghislaine Maxwell contro i reali: «Andrew è isolato»

Scandalo EpsteinIl fratello di Ghislaine Maxwell contro i reali: «Andrew è isolato»