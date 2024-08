Celine Dion

Durante un comizio nel Montana del candidato repubblicano è stata riprodotta in modo del tutto non autorizzato «My Heart Will Go On».

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Celine Dion ha rivelato di non aver autorizzato il tycoon a riprodurre «My Heart Will Go On», il suo brano più celebre, durante un comizio nel Montana.

Il management della cantante ha rilasciato un duro comunicato per condannare la scelta del candidato repubblicano di usare il brano a supporto della sua campagna per la Casa Bianca.

La canzone era già stata riprodotta durante altri comizi, ma la scelta di proiettare un video in cui si sente e si vede Celine cantare la colonna sonora di «Titanic» potrebbe costare a Trump e al suo candidato vice una denuncia. Mostra di più

Celine Dion si scaglia contro Donald Trump. La star ha rivelato di non aver autorizzato il tycoon a riprodurre «My Heart Will Go On», il suo brano più celebre, durante un comizio nel Montana.

Il management di Dion ha rilasciato un duro comunicato per condannare la scelta del candidato repubblicano di usare il brano a supporto della sua campagna per la Casa Bianca.

«Oggi, il management di Celine Dion e la sua casa discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc., sono venuti a conoscenza dell'uso non autorizzato del video, della registrazione, dell'esecuzione musicale e dell'immagine di Celine Dion che canta «My Heart Will Go On», durante un comizio della campagna di Donald Trump / JD Vance nel Montana», legge il post. «Questo utilizzo non è stato in alcun modo autorizzato e Celine Dion non approva questo o qualsiasi altro uso del genere. E poi, SUL SERIO quella canzone?».

La canzone era già stata riprodotta durante altri comizi, ma la scelta di proiettare un video in cui si sente e si vede Celine cantare la colonna sonora di «Titanic» potrebbe costare a Trump e al suo candidato vice una denuncia.

Ritorno in grande stile nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici

Celine è stata per due anni lontana dai riflettori a causa della Sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che provoca dolorosi spasmi.

La cantante è tornata in grande stile con una straordinaria interpretazione di «Hymne à L'Amour» di Édith Piaf dalla Tour Eiffel, al termine della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi.

Cosa aspettarsi se Trump diventerà di nuovo presidente degli Stati Uniti Molti indizi fanno pensare che Donald Trump possa essere eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti. blue News vi mostra quali conseguenze di politica estera potrebbe avere per il mondo. 15.02.2024

Covermedia