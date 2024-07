Celine Dion

La cantante è in trattative con il Resorts World per tornare sul palco tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025: è assente dalle scene da oltre due anni a causa della Sindrome della persona rigida.

Celine Dion sta per tornare sul palco con una nuova residency a Las Vegas.

La cantante ha cancellato tutti i suoi show nel dicembre 2022, dopo aver scoperto di essere affetta dalla Sindrome della persona rigida. Aveva posticipato una serie di date della sua residency a Las Vegas a causa degli spasmi muscolari nel 2021; poi, nel 2023, ha cancellato per intero il suo Courage World Tour per focalizzarsi sulla sua salute.

Oggi, la 56enne sarebbe ad un passo dal ritorno a Las Vegas, come riporta TMZ. Dion sarebbe in trattativa con il Resorts World per cominciare una residency tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Si pensa che lo show sarà relativamente breve.

«È un accordo fondamentalmente chiuso. Si farà», ha rivelato una fonte a TMZ. Un'altra fonte ha aggiunto: «Non vede l'ora di tornare sul palco, e sta per riuscirci».

Il precedente spettacolo a Las Vegas, «A New Day», è durato dal 2003 al 2007, risultando come la residency con maggiori incassi della storia.

Originariamente sarebbe dovuta durare tre anni, ma il grande successo convinse la star a prolungare di altri due. Nel corso di quegli anni, Celine si è esibita in 717 show per oltre tre milioni di persone.

Intanto la cantante è stata vista a Parigi, dove si pensa possa esibirsi alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici.

