Cher ha una relazione da due anni e mezzo con Alexander Edwards, che ha quasi 40 anni meno di lei. Imago/APress

Il suo compagno ha quasi 40 anni meno di lei, e per delle buone ragioni, come ha rivelato Cher. In un'intervista televisiva, la cantante spiega anche perché una volta si è rifiutata di incontrare Elvis Presley ad un appuntamento.

bb Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Trovare la persona giusta come donna a 77 anni? «Non è così facile», afferma la cantante Cher in un'intervista televisiva.

In una recente puntata del «Jennifer Hudson Show» l'artista spiega di essere molto timida nella sua vita privata. E in qualche modo anche riservata con gli uomini.

La conduttrice televisiva Jennifer Hudson ha portato Cher a stupire ancora di più con un'altra storia: la popstar una volta avrebbe rifiutato Elvis Presley. Mostra di più

Per Cher gli uomini della sua età non sono dei possibili partner romantici, perché generalmente non ce ne sono più.

Durante un'apparizione al «The Jennifer Hudson Show», la cantante 77enne ha spiegato perché tende a cercare degli uomini più giovani di lei: «Il motivo per cui esco con ragazzi giovani è perché gli uomini della mia età o più grandi... beh, adesso sono tutti morti».

Ma questo non sembra essere l'unico problema con gli uomini della sua generazione: «Prima avevano sempre paura di avvicinarsi a me, e gli uomini più giovani erano gli unici che...»

«Sono coraggiosi», la interrompe la conduttrice Jennifer Hudson. Cher concorda: «Sì, sono stati cresciuti da donne come me».

La cantante non vuole che nessuno le impedisca di uscire con uomini più giovani di lei, e ha respinto le critiche sulla sua relazione con il 38enne Alexander «AE» Edwards, manager dell'etichetta discografica DEF JAM su X (ex Twitter) già nel 2022: «Non avete niente di meglio da fare? - aveva chiesto retoricamente all'epoca - Non me ne frega assolutamente niente di quello che pensano gli altri».

Una volta Cher rifiutò Elvis

Cher mostra fiducia in sé stessa anche quando ha a che fare con un'altra icona della musica. La conduttrice ha voluto sapere se una volta la cantante abbia effettivamente rifiutato Elvis Presley.

«Era perché ero semplicemente nervosa e conoscevo le persone intorno a lui», ha affermato la popstar, confermando la storia.

«E non era che fossero cattive persone, era solo che ero un po' agitata per la sua reputazione. Sono davvero timida quando non lavoro e un po' timida anche con gli uomini».

Cher ha anche detto che era nervosa all'idea di recitare in un film con Meryl Streep. «Volevo fare un film con lei e ho preparato la borsa e poi ho iniziato a disfarla e mia sorella continuava a prepararla. Ho detto: "Non posso fare un film con Meryl Streep, ok?"»

Quando arrivò sul set di «Silkwood» (1983) tutta la sua agitazione scomparve immediatamente. L'attrice la abbracciò e le disse: «"Sono così felice che tu sia qui". E da quel momento in poi siamo state unite».