Elijah Blue Allman, figlio della cantante Cher, è attualmente introvabile. imago/ZUMA Press

Cher è preoccupata per il figlio: la cantante ha chiesto la tutela di Elijah Blue Allman perché alle prese con problemi personali. La 77enne non riesce più a mettersi in contatto con il 47enne da venerdì

Hai fretta? blue News riassume per te Nelle ultime settimane la cantante Cher ha chiesto la tutela del figlio Elijah Blue Allman.

La 77enne è ora preoccupata perché non riesce a rintracciare da venerdì il 47enne tossicodipendente.

Il motivo della domanda di tutela sono una psiche instabile e l'abuso di droghe, che offuscavano il suo giudizio finanziario. Mostra di più

Il 2024 non è iniziato bene per Cher: la cantante 77enne sta cercando di ottenere la tutela del figlio in tribunale. Elijah Blue Allman (47 anni) è tossicodipendente e non può più sostenere da solo la responsabilità delle sue risorse finanziarie.

Tuttavia, i media britannici riferiscono che Cher non è più in contatto con lui. Non sa dove si trovi né come stia. Elijah Blue Allman è quindi attualmente introvabile.

La cantante ha presentato la richiesta di tutela a dicembre: «a causa di gravi problemi di salute mentale e di abuso di droghe» il figlio non è attualmente in grado di gestire le proprie finanze.

Cher non si è presentata in tribunale

Allman ha presentato un'opposizione, sostenendo che non c'è alcun motivo per la tutela perché «semplicemente non c'è alcuna emergenza che la richieda», ha detto alla corte.

Allman si è difeso in tribunale venerdì 5 gennaio. È comparso insieme alla moglie. La madre era rappresentata da un team di avvocati: «Oggi abbiamo bisogno della possibilità di ricevere il denaro a nome del signor Allman per essere semplicemente sicuri che sia protetto e utilizzato a suo beneficio».

Il giudice non ha ancora deciso il verdetto, dando al 47enne più tempo per prepararsi: la nuova udienza è prevista per il 29 gennaio.

Ha i suoi problemi attualmente sotto controllo

Durante il processo, Allman ha ammesso di aver lottato a lungo con la sua dipendenza e di aver speso i suoi soldi in modo «non sempre responsabile».

Tuttavia, ha promesso di fare meglio e attualmente ha i suoi problemi sotto controllo.

Ha cercato aiuto ed è anche disposto a sottoporsi ai test antidroga: non vuole che la madre intervenga.