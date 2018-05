Irina Shayk, tutto quello che forse non sai sulla top model

Source: Covermedia

La diva attribuisce al fato la sua lunga carriera nel mondo della musica e del cinema.

L’intramontabile icona Cher attribuisce alla «fortuna» la sua longevità nel mondo della musica.

La star ha raggiunto la fama negli Anni Sessanta nel duetto folk-rock Sonny & Cher, rimanendo per oltre 50 anni sulla cresta dell’onda grazie a hit musicali e performance cinematografiche.

Cher - che ha vinto un Oscar nel 1988 grazie alla sua interpretazione nel film «Stregata dalla luna» -, è tornata sul set per un nuovo ruolo in «Mamma Mia! Ci risiamo», e nel parlare del suo nuovo progetto sul grande schermo, la 72enne diva ha confidato a Rita Wilson, intervistatrice d’eccezione per Harper’s Bazaar: «Puoi avere tutte le qualità di questo mondo, ma se non hai fortuna, nessuno lo saprà mai. Io sapevo cosa avrei fatto nella vita sin dall’età di 4 anni. Quando ho incontrato Sonny, avevo energie inespresse».

Ha continuato: «Lui mi disse: “Ok, bisogna fare qualcosa con il tuo talento”. Io non ero sicura di me. Se ho fatto tutto ciò, è stata solamente una questione di fortuna».

Cher ha sempre contato sull’opinione della madre, anche adesso che non c’è più.

«Mia madre mi diceva sempre quando ero molto giovane: “Forse non sarai la più bella, non sarai la più talentuosa, non sarai nemmeno la più in gamba, ma sei una ragazza speciale».

Cher ha poi parlato del rapporto speciale con un’altra intramontabile diva come Meryl Streep, che ha ritrovato sul set del sequel del film, ispirato alle musiche degli ABBA.

«Ho incontrato Meryl per la prima volta in un sushi bar in Texas, mentre stavamo lavorando su “Silkwood” di Mike Nichols. Quando sono entrata, venne ad abbracciarmi, dicendomi: “Sono così felice che tu sia qui!”. Siamo rimaste insieme per tutto il tempo. Andavamo al cinema tutte le domeniche. E quando ero a New York, andavo tutti i giorni a casa sua».

