Chiara Ferragni si è concessa un weekend di relax a St. Moritz, tra sport e momenti di tranquillità, mentre i fan s’interrogano sul suo legame con Giovanni Tronchetti Provera.

Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni ha passato il weekend a St. Moritz, tra escursioni e momenti di relax lontana da Milano e dai figli.

I fan sospettano la presenza del nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera, con cui Chiara potrebbe ufficializzare la relazione.

Dopo un periodo turbolento, Ferragni sembra concentrata a ritrovare la serenità e a iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Mostra di più

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a St. Moritz, immergendosi in una pausa rilassante tra le montagne svizzere. L'influencer ha alternato passeggiate in bicicletta, che le hanno regalato anche un inaspettato bagno di fango, e chiacchierate al sole con le amiche.

Lontana da Milano e dai figli, la 37enne ha documentato alcuni momenti del fine settimana sui social, senza però svelare troppo.

La curiosità dei fan si è concentrata su un unico dettaglio: la presenza di Giovanni Tronchetti Provera, che sembra essere il suo nuovo compagno.

Una caduta nel fango. Instagram/chiaraferragni

Non ci sono stati indizi diretti, ma un toast a forma di cuore lascia intuire che l'amore fosse nell'aria. La compagnia di Tronchetti Provera, secondo alcuni, avrebbe reso il weekend speciale.

Per l'occasione, Chiara ha sfoggiato i suoi soliti look ultrachic e si è divertita a esplorare la valle dell'Engadina in mountain bike, mostrandosi felice e rilassata. Dopo le polemiche legate al «Pandoro-gate» e la separazione da Fedez, sembra sempre più decisa a ritrovare la serenità.

Tronchetti Provera, rampollo di casa Pirelli, sembra giocare un ruolo fondamentale nel processo di rinascita dell'influencer. Secondo indiscrezioni, la coppia potrebbe apparire ufficialmente insieme alla prossima presentazione del Calendario Pirelli, un evento atteso in cui Ferragni potrebbe rivelare il nuovo capitolo della sua vita sentimentale.