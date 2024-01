Chiara Ferragni

Gli insulti fanno riferimento allo scandalo del pandoro che ha travolto l’immagine dell’imprenditrice digitale.

È stato vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni, che si trova a Roma in via del Babuino.

Sulla vetrina e sull'insegna del punto vendita sono apparse le scritte «truffatrice» e «bandita». Le immagini degli insulti fanno riferimento al caso del pandoro, sono state pubblicate su TikTok e hanno fatto il giro dei social network.

I commenti non si sono fatti attendere: «Le persone stanno aprendo gli occhi», «Il vento sta cambiando», «Severo ma giusto», ma anche «Chiunque abbia scritto questo deve sapere che sta leggermente esagerando, non sono di parte ma questo anche no», «La gelosia non ha limiti, solo in Italia», «Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria».

Intanto continua il silenzio di Chiara Ferragni: dopo il video di scuse l’influencer ha deciso di non postare ulteriori contenuti sul web. L’imprenditrice digitale è però apparsa brevemente in un video pubblicato dal marito Fedez a Capodanno.

Covermedia