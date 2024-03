Su Instagram pubblica soprattutto foto che hanno a che fare con il suo lavoro di presentatrice, afferma la stessa Christa Rigozzi. Instagram/@christarigozzi

A gennaio Christa Rigozzi si è ritirata brevemente dai social media. In seguito è stato riportato che l'ex Miss Svizzera in futuro non avrebbe più mostrato le sue figlie online. «Non è vero», risponde alla domanda di blue News.

All'inizio dell'anno Christa Rigozzi si è ritirata dai social media per due settimane, in quanto durante le vacanze natalizie la sua casa a Monte Carasso è stata derubata.

L'evento ha scosso non poco l'ex Miss Svizzera e la sua famiglia. Poco dopo è stato riportato sui media che la conduttrice ticinese non avrebbe più mostrato in futuro sui social media le sue figlie gemelle di otto anni.

In gita di famiglia ad Ascona

Dopo che questa settimana la conduttrice ha ricondiviso un post su Instagram del marito Giovanni Marchese in occasione della festa del papà, tutto sembrerebbe essere diverso, stando ad alcuni media.

Sulla storia Instagram di Giovanni Marchese potete vedere tutta la famiglia di Christa in gita ad Ascona. Screenshot Instagram

La storia di Instagram mostra la famiglia di Christa in gita ad Ascona. E blue News ha chiesto spiegazioni: «Mostro le mie figlie in rete quando c'è l'occasione», ha prontamente risposto la conduttrice.

«Non ho mai detto che non avrei più mostrato le nostre gemelle sui social», ha ribadito la 40enne.

«Ho avuto molto da fare nelle ultime settimane»

In sostanza, afferma Rigozzi, su Instagram condivide soprattutto le foto che hanno a che fare con il suo lavoro di conduttrice. Ed è per questo che ultimamente sono state pubblicate sul web solo immagini di questo tipo: «Ho avuto molto da fare nelle ultime settimane».

Se però si sta godendo un giorno libero o è in vacanza con la famiglia, continua l'ex Miss Svizzera, «allora pubblicherò anche una foto di mio marito Gio e delle nostre bambine».

Dietro non c'è nessun tipo di piano, pubblica solo le foto della sua famiglia quando succede qualcosa, come questa settimana durante la gita famigliare nel Magnifico Borgo in riva al Verbano.