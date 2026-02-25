  1. Clienti privati
Dramma personale L'attrice Christina Applegate rivela: «Bloccata a letto dalla sclerosi multipla»

Covermedia

25.2.2026 - 11:00

Christina Applegate
Christina Applegate

L'attrice di «Amiche per la morte» rivela il suo dramma personale: «Voglio portare mia figlia a scuola, è l'unico momento che abbiamo insieme».

Covermedia

25.02.2026, 11:00

25.02.2026, 11:01

Christina Applegate, l'iconica protagonista di «Sposati... con figli», ha raccontato senza filtri la dura lotta con la sclerosi multipla, malattia diagnosticata nel 2021 che la costringe spesso a letto.

Nonostante il dolore e i sacrifici quotidiani, l'attrice resiste per sua figlia, cercando di darle il massimo nonostante le difficoltà fisiche.

«Voglio portarla a scuola, è la cosa che preferisco fare. È l'unico momento che abbiamo insieme», ha detto l'attrice, visibilmente commossa. «Mi dico: «Portala lì in sicurezza e poi torna a letto». E questo è ciò che faccio».

Sebbene ogni giorno sia una battaglia, l'attrice non perde la resilienza. «La mia vita non è avvolta in un fiocco», ha dichiarato. «La vita delle persone, scusate il termine, fa schifo a volte. Quindi sto cercando di essere il più onesta e cruda possibile».

Cosa è la sclerosi multipla

La sclerosi multipla, malattia autoimmune che causa debolezza, intorpidimento, difficoltà motorie e problemi visivi, ha colpito la sua vita come una sentenza. «È stata una strada difficile. Ma come sappiamo tutti, la strada continua», ha scritto Applegate tramite X.

Ad agosto, l'attrice è stata ricoverata per il dolore, che inevitabilmente influenza il suo rapporto con la figlia.

«La vedo guardarmi mentre sono a letto e non riesco a muovermi, o quando vorrei andare a darle la buonanotte nella sua stanza, ma non riesco nemmeno a scendere il corridoio per vari motivi, come se le mie gambe non funzionassero quel giorno», ha raccontato Applegate nel suo podcast.

