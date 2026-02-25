Christina Applegate

L'attrice di «Amiche per la morte» rivela il suo dramma personale: «Voglio portare mia figlia a scuola, è l'unico momento che abbiamo insieme».

Covermedia Covermedia

Christina Applegate, l'iconica protagonista di «Sposati... con figli», ha raccontato senza filtri la dura lotta con la sclerosi multipla, malattia diagnosticata nel 2021 che la costringe spesso a letto.

Nonostante il dolore e i sacrifici quotidiani, l'attrice resiste per sua figlia, cercando di darle il massimo nonostante le difficoltà fisiche.

«Voglio portarla a scuola, è la cosa che preferisco fare. È l'unico momento che abbiamo insieme», ha detto l'attrice, visibilmente commossa. «Mi dico: «Portala lì in sicurezza e poi torna a letto». E questo è ciò che faccio».

Sebbene ogni giorno sia una battaglia, l'attrice non perde la resilienza. «La mia vita non è avvolta in un fiocco», ha dichiarato. «La vita delle persone, scusate il termine, fa schifo a volte. Quindi sto cercando di essere il più onesta e cruda possibile».

Cosa è la sclerosi multipla

La sclerosi multipla, malattia autoimmune che causa debolezza, intorpidimento, difficoltà motorie e problemi visivi, ha colpito la sua vita come una sentenza. «È stata una strada difficile. Ma come sappiamo tutti, la strada continua», ha scritto Applegate tramite X.

Ad agosto, l'attrice è stata ricoverata per il dolore, che inevitabilmente influenza il suo rapporto con la figlia.

«La vedo guardarmi mentre sono a letto e non riesco a muovermi, o quando vorrei andare a darle la buonanotte nella sua stanza, ma non riesco nemmeno a scendere il corridoio per vari motivi, come se le mie gambe non funzionassero quel giorno», ha raccontato Applegate nel suo podcast.