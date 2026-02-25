  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hanno donato 500'000 dollari Harry e Meghan in Giordania, dove incontreranno i bimbi malati di Gaza

SDA

25.2.2026 - 11:54

La duchessa Meghan e il principe Harry
La duchessa Meghan e il principe Harry
archivio KEYSTONE

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono arrivati in Giordania per una visita di due giorni che comprenderà l'incontro con i rifugiati di Gaza. Lo riporta la Bbc.

Keystone-SDA

25.02.2026, 11:54

Durante la loro visita, si prevede che incontreranno i funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e lo staff del World Central Kitchen, che forniscono aiuti umanitari a Gaza.

Harry e Meghan incontreranno anche i bambini sfollati da Gaza per motivi medici, dopo che l'anno scorso hanno donato 500'000 dollari ai progetti dell'Oms.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Attenzione! Questa falsa e-mail svuota il vostro conto bancario
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio
Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»

Le ultime sulla Royal Family

Il biografo rivela. Ecco cosa pensava Diana del cognato Andrea e perché diffidava di lui

Il biografo rivelaEcco cosa pensava Diana del cognato Andrea e perché diffidava di lui

Royal Family. Sarah Ferguson nella clinica di lusso Paracelsus Recovery di Zurigo?

Royal FamilySarah Ferguson nella clinica di lusso Paracelsus Recovery di Zurigo?

«Oscar britannici». Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»

«Oscar britannici»Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»

Altre notizie

Giustizia. Nuove accuse abusi sessuali: Russell Brand si dichiara non colpevole

GiustiziaNuove accuse abusi sessuali: Russell Brand si dichiara non colpevole

E sul prossimo Sanremo?. Stefano De Martino ritorna in TV, la RAI: «Non vi siete liberati di STEP»

E sul prossimo Sanremo?Stefano De Martino ritorna in TV, la RAI: «Non vi siete liberati di STEP»

Ecco cos'ha scritto. Elisabetta Canalis e il messaggio che fa pensare a un ormai ex: «È imbarazzante»

Ecco cos'ha scrittoElisabetta Canalis e il messaggio che fa pensare a un ormai ex: «È imbarazzante»