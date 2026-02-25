Elisabetta Canalis

Dopo le Stories del 23 febbraio, il tono social della showgirl segna una distanza nella relazione con Alvise Rigo.

Elisabetta Canalis cambia registro. La frase compare tra le sue Stories di Instagram e diventa immediatamente oggetto di attenzione: «Nessuna ragazza vuole ostentare un uomo che piace a tutte... è imbarazzante».

Un pensiero affidato ai social il 23 febbraio, nelle stesse ore in cui iniziano a circolare indiscrezioni su un possibile allontanamento da Alvise Rigo.

Non c'è un riferimento diretto, nessun nome, nessuna spiegazione. Eppure il tempismo e il contenuto bastano a modificare la percezione pubblica della relazione. Negli ultimi mesi la frequentazione con l'ex rugbista era entrata nel radar del gossip attraverso scatti condivisi e presenze reciproche. Ora il linguaggio digitale sembra raccontare altro.

Accanto alla frase, nelle ore successive, compaiono immagini più leggere, momenti quotidiani, dettagli conviviali. Il racconto pubblico si fa individuale, meno centrato sulla coppia. Un cambio di atmosfera più che una dichiarazione, un passaggio sottile che nel mondo social vale quanto un comunicato.

La relazione non era mai stata formalizzata con interviste o annunci ufficiali, ma aveva trovato spazio attraverso il racconto visivo. Oggi quel racconto appare diverso.

Se si tratti di una pausa o di una chiusura, lo diranno eventualmente i prossimi capitoli; per ora resta un dato evidente: il messaggio pubblicato il 23 febbraio ha cambiato il tono della narrazione.