  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'ha scritto Elisabetta Canalis e il messaggio che fa pensare a un ormai ex: «È imbarazzante»

Covermedia

25.2.2026 - 11:00

Elisabetta Canalis
Elisabetta Canalis

Dopo le Stories del 23 febbraio, il tono social della showgirl segna una distanza nella relazione con Alvise Rigo.

Covermedia

25.02.2026, 11:00

25.02.2026, 11:03

Elisabetta Canalis cambia registro. La frase compare tra le sue Stories di Instagram e diventa immediatamente oggetto di attenzione: «Nessuna ragazza vuole ostentare un uomo che piace a tutte... è imbarazzante».

Un pensiero affidato ai social il 23 febbraio, nelle stesse ore in cui iniziano a circolare indiscrezioni su un possibile allontanamento da Alvise Rigo.

Non c'è un riferimento diretto, nessun nome, nessuna spiegazione. Eppure il tempismo e il contenuto bastano a modificare la percezione pubblica della relazione. Negli ultimi mesi la frequentazione con l'ex rugbista era entrata nel radar del gossip attraverso scatti condivisi e presenze reciproche. Ora il linguaggio digitale sembra raccontare altro.

Accanto alla frase, nelle ore successive, compaiono immagini più leggere, momenti quotidiani, dettagli conviviali. Il racconto pubblico si fa individuale, meno centrato sulla coppia. Un cambio di atmosfera più che una dichiarazione, un passaggio sottile che nel mondo social vale quanto un comunicato.

La relazione non era mai stata formalizzata con interviste o annunci ufficiali, ma aveva trovato spazio attraverso il racconto visivo. Oggi quel racconto appare diverso.

Se si tratti di una pausa o di una chiusura, lo diranno eventualmente i prossimi capitoli; per ora resta un dato evidente: il messaggio pubblicato il 23 febbraio ha cambiato il tono della narrazione.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Attenzione! Questa falsa e-mail svuota il vostro conto bancario
Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio
Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»

Altre notizie

Giustizia. Nuove accuse abusi sessuali: Russell Brand si dichiara non colpevole

GiustiziaNuove accuse abusi sessuali: Russell Brand si dichiara non colpevole

E sul prossimo Sanremo?. Stefano De Martino ritorna in TV, la RAI: «Non vi siete liberati di STEP»

E sul prossimo Sanremo?Stefano De Martino ritorna in TV, la RAI: «Non vi siete liberati di STEP»

Hanno donato 500'000 dollari. Harry e Meghan in Giordania, dove incontreranno i bimbi malati di Gaza

Hanno donato 500'000 dollariHarry e Meghan in Giordania, dove incontreranno i bimbi malati di Gaza