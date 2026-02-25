  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Non solo musica La figlia di Peppe Vessicchio si lamenta di Sanremo: «In prima fila solo i figli di Baudo»

ai-scrape

25.2.2026 - 09:58

Alessia Vessicchio al funerale del padre, il direttore d'orchestra italiano Peppe Vessicchio, scomparso lo scorso novembre.
Alessia Vessicchio al funerale del padre, il direttore d'orchestra italiano Peppe Vessicchio, scomparso lo scorso novembre.
IMAGO/ZUMA Press

Alessia Vessicchio, figlia del celebre direttore d'orchestra scomparso a novembre, ha espresso la sua amarezza per il mancato invito al Festival di Sanremo durante «Non è la TV», la diretta YouTube di «Fanpage». Una considerazione che invece non è mancata ai figli di Pippo Baudo, anche lui scomparso, in agosto.

Alessia Moneghini

25.02.2026, 09:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La figlia di Peppe Vessicchio, Alessia, ha sollevato la prima polemica del Festival di Sanremo.
  • L'erede del defunto maestro non è stata invitata a sedere all'Ariston, mentre i figli di Pippo Baudo sì.
  • «Sanremo non è 50% Baudo e 50% Vessicchio? (...) Lui era Sanremo quanto Pippo: uno alla conduzione e l’altro per la parte musicale. Però in prima fila ci sono solo i figli di Baudo», ha detto ospite di «Non è la TV».
Mostra di più

Il Festival di Sanremo è appena iniziato e così come le polemiche. La prima a sollevarla è Alessia Vessicchio, nella puntata inaugurale del format «Non è la TV» di «Fanpage», intervenuta come ospite di Andrea Parrella e Gennaro Marco Duello nel programma trasmesso su YouTube.

Come scrive lo stesso «Fanpage», la figlia del direttore d'orchestra, scomparso in novembre, ha manifestato il suo disappunto in quanto non ha ricevuto alcun invito ufficiale per sedere all'Ariston.

La donna ha evidenziato una netta differenza di trattamento rispetto ai figli di Pippo Baudo, scomparso anche lui lo scorso agosto, rivendicando l'importanza cruciale del padre nella storia della kermesse.

«C’è già una certezza. Io non sto seduta in prima fila insieme alla figlia di Pippo Baudo. Ma voglio dire: Sanremo non è 50% Baudo e 50% Vessicchio? (...) Lui era Sanremo quanto Pippo: uno alla conduzione e l’altro per la parte musicale. Però in prima fila ci sono solo i figli di Baudo».

«Faremo una cosa bellina»

La figlia del maestro ha affermato che un incontro con il conduttore Carlo Conti c'è stato a circa un mese dopo il lutto. In quella circostanza le era stato comunicato che al padre sarebbe stato dedicato un omaggio durante il festival.

«Uno degli autori mi ha contattato per farmi le condoglianze e io mi sono resa disponibile per qualsiasi cosa. Poi ho incontrato Carlo, a un mese dalla scomparsa di mio padre, e mi ha detto: "Faremo una cosa bellina, una bella clip"».

Come sottolinea bene «Fanpage», la proposta sembra non aver soddisfatto appieno le aspettative della famiglia, che si aspettava una commemorazione più sostanziosa.

E così è stato: nella prima serata, in un video di qualche minuto, si sono viste le partecipazioni più importanti del compianto maestro d'orchestra.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»
Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026

Le ultime su Sanremo

A tutto Festival. Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman

A tutto FestivalLe pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman

A tutto Festival. Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026

A tutto FestivalEcco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026

Curiosità sul Festival. La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»

Curiosità sul FestivalLa rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»

Altre notizie

Hanno donato 500'000 dollari. Harry e Meghan in Giordania, dove incontreranno i bimbi malati di Gaza

Hanno donato 500'000 dollariHarry e Meghan in Giordania, dove incontreranno i bimbi malati di Gaza

Ecco cos'ha scritto. Elisabetta Canalis e il messaggio che fa pensare a un ormai ex: «È imbarazzante»

Ecco cos'ha scrittoElisabetta Canalis e il messaggio che fa pensare a un ormai ex: «È imbarazzante»

Dramma personale. L'attrice Christina Applegate rivela: «Bloccata a letto dalla sclerosi multipla»

Dramma personaleL'attrice Christina Applegate rivela: «Bloccata a letto dalla sclerosi multipla»