A tutto Festival Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026

Alessia Moneghini

25.2.2026

Martedì sera si è aperto il Festival della canzone italiana. A Sanremo si sono esibiti tutti i 30 artisti in gara, e come di consuetudine il mondo dei social media si è sbizzarrito a creare meme divertenti per immortalare alcuni dei momenti più iconici della prima serata. Ecco una breve carrellata.

Alessia Moneghini

25.02.2026, 08:48

Tanta eleganza, ma anche qualche look eccentrico che non è passato inosservato, la carnagione del conduttore Carlo Conti al fianco dell'attore Can Yaman e l'uso, forse un po' bizzarro, dell'intelligenza artificiale, e il web si è subito scatenato.

blue News ha raccolto le reazioni più comiche per voi.

(Il riferimento è il recente fermo per presunto possesso di droga di Yaman in una discoteca turca: l'attore è stato rilasciato e ha negato qualsiasi coinvolgimento).

