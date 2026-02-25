  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In vacanza con la moglie Re Harald di Norvegia ricoverato a Tenerife per un'infezione e disidratazione

SDA

25.2.2026 - 09:24

Il re Harald V di Norvegia (foto d'archivio)
Il re Harald V di Norvegia (foto d'archivio)
Keystone

Il re Harald V di Norvegia, 89 anni, è ricoverato da ieri in un'ospedale di Tenerife per un'infezione e disidratazione.

Keystone-SDA

25.02.2026, 09:24

25.02.2026, 09:28

Lo ha reso noto la Casa Reale norvegese in un comunicato, precisando che il sovrano, in vacanza nell'isola delle Canarie con la regina Sonja di Norvegia, è in buone condizioni.

Nella nota si informa che il medico personale del re raggiungerà oggi Tenerife per coordinarsi con il servizio sanitario locale ed è previsto un aggiornamento sulle condizioni di salute del monarca dopo la valutazione clinica.

Harald V è il monarca più anziano d'Europa e guida il Paese dal 1991. Negli ultimi anni ha affrontato diversi problemi di salute: nel febbraio 2024 gli è stato impiantato un pacemaker permanente, dopo un precedente ricovero per infezione respiratoria.

In passato ha superato due interventi per tumore, nel 2003 e nel 2005, ed è stato operato al ginocchio nel 2021, oltre alla sostituzione di una valvola cardiaca nel 2020, riferiscono i media iberici.

Nel gennaio 2024, dopo l'abdicazione della regina Margherita II di Danimarca, aveva ribadito che resterà sul trono fino alla fine del suo mandato, ricordando il giuramento prestato al Parlamento «per tutta la vita».

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Attenzione! Questa falsa e-mail svuota il vostro conto bancario
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»
Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura

Altre notizie

Spettacolo. Nuove accuse di stupro e aggressione sessuale: Russell Brand si dichiara non colpevole

SpettacoloNuove accuse di stupro e aggressione sessuale: Russell Brand si dichiara non colpevole

E sul prossimo Sanremo?. Stefano De Martino ritorna in TV, la RAI: «Non vi siete liberati di STEP»

E sul prossimo Sanremo?Stefano De Martino ritorna in TV, la RAI: «Non vi siete liberati di STEP»

Hanno donato 500'000 dollari. Harry e Meghan in Giordania, dove incontreranno i bimbi malati di Gaza

Hanno donato 500'000 dollariHarry e Meghan in Giordania, dove incontreranno i bimbi malati di Gaza