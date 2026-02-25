Il re Harald V di Norvegia (foto d'archivio) Keystone

Il re Harald V di Norvegia, 89 anni, è ricoverato da ieri in un'ospedale di Tenerife per un'infezione e disidratazione.

Keystone-SDA SDA

Lo ha reso noto la Casa Reale norvegese in un comunicato, precisando che il sovrano, in vacanza nell'isola delle Canarie con la regina Sonja di Norvegia, è in buone condizioni.

Nella nota si informa che il medico personale del re raggiungerà oggi Tenerife per coordinarsi con il servizio sanitario locale ed è previsto un aggiornamento sulle condizioni di salute del monarca dopo la valutazione clinica.

Harald V è il monarca più anziano d'Europa e guida il Paese dal 1991. Negli ultimi anni ha affrontato diversi problemi di salute: nel febbraio 2024 gli è stato impiantato un pacemaker permanente, dopo un precedente ricovero per infezione respiratoria.

In passato ha superato due interventi per tumore, nel 2003 e nel 2005, ed è stato operato al ginocchio nel 2021, oltre alla sostituzione di una valvola cardiaca nel 2020, riferiscono i media iberici.

Nel gennaio 2024, dopo l'abdicazione della regina Margherita II di Danimarca, aveva ribadito che resterà sul trono fino alla fine del suo mandato, ricordando il giuramento prestato al Parlamento «per tutta la vita».