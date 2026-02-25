Tom Hanks

L'attore premio Oscar darà vita al sedicesimo presidente degli Stati Uniti nel film ispirato al romanzo di George Saunders.

Covermedia Covermedia

Tom Hanks è pronto a interpretare Abraham Lincoln nel film tratto dal romanzo di George Saunders del 2017, «Lincoln nel Bardo», una storia che esplora il rapporto del presidente con suo figlio Willie, morto prematuramente a 11 anni.

La pellicola, che unisce animazione in stop-motion e live-action, promette di portare sul grande schermo uno dei momenti più emozionanti e dolorosi della vita di Lincoln.

La trama ruota attorno al presidente e al suo legame con il figlio Willie, deceduto durante la sua presidenza. Il film esplorerà temi di amore, empatia e la capacità umana di affrontare un dolore inimmaginabile. Con un cast di personaggi, vivi e morti, storici e inventati, la pellicola si preannuncia un viaggio emozionante attraverso il lutto e la resilienza.

Hanks, che oltre a interpretare il ruolo di Lincoln produrrà anche il film insieme al suo partner di produzione Gary Goetzman per Playtone, ha già un legame familiare inaspettato con il presidente. È infatti un lontano parente della madre di Lincoln, Nancy Hanks. Il celebre attore ha anche narrato e ospitato il docudrama «Killing Lincoln» nel 2013.

Il film sarà diretto da Duke Johnson, specialista in animazione in stop-motion, e Saunders stesso adatterà il suo romanzo per il grande schermo. Le riprese si terranno a Londra.

Diverse volte nei panni di figure storiche

Nonostante non abbia mai interpretato un presidente degli Stati Uniti, Hanks ha già vestito i panni di altre figure storiche, come Walt Disney in «Se mi lasci ti cancello», Fred Rogers in «Un amico straordinario», l'astronauta Jim Lovell in «Apollo 13» e il pilota Chesley 'Sully' Sullenberger in «Sully».

Il ruolo di Abraham Lincoln è stato precedentemente interpretato da Daniel Day-Lewis nel film «Lincoln» di Steven Spielberg del 2012, una performance che gli valse il terzo Oscar come miglior attore protagonista.