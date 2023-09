Cindy Crawford

La top model ricorda una vecchia intervista rilasciata nel salotto della conduttrice quando era appena ventenne.

Cindy Crawford riflette su un’imbarazzante intervista rilasciata a Oprah Winfrey all’inizio della sua carriera.

Durante la docuserie per Apple TV+ «The Super Models», la 57enne star si è scagliata contro l’attrice e conduttrice americana per averla messa a disagio quando aveva appena 20 anni.

Era il 1986 e Cindy veniva presentata al pubblico accompagnata dall’agente John Casablancas della Elite Model Management: un’occasione per farsi conoscere per la giovane esordiente, trasformatasi ben presto in un’umiliazione.

«Ha sempre avuto questo corpo? Alzati un momento», disse la Winfrey squadrando la top model dalla testa ai piedi. «Questo sì che è un corpo!».

«Secondo la mentalità di oggi, il messaggio di Oprah sarebbe questo: "Alzati e fammi vedere il tuo corpo. Dimostrami che sei degna di essere qui"».

«In quel momento non me ne sono resa conto, ma poi mi sono detta: «Diamine, non va per niente bene… soprattutto da Oprah!»».

Cindy ha infine ammesso di essersi sentita «come un oggetto». «Dovevo solo mostrarmi e non proferire parola», ha ricordato.

La docuserie «Super Models» ripercorre le carriera di star delle passerelle come Cindy, Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington.

Covermedia