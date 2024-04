Colpo basso a Milano: l'inviato di «Strisca la Notizia» Vittorio Brumotti derubato sotto gli occhi di tutti

Vittorio Brumotti

Il coraggioso inviato di «Striscia la Notizia», è stato vittima di un furto in pieno giorno nel cuore della città meneghina, nonostante la presenza di misure di sicurezza.

Il celebre inviato di «Striscia la Notizia», Vittorio Brumotti, ha subito un furto in pieno centro a Milano, una città che nonostante la sua vigilanza si mostra vulnerabile sotto il sole di mezzogiorno.

L'episodio si è verificato nel parcheggio del noto grande magazzino La Rinascente, area custodita e dotata di videosorveglianza, situata a pochi passi dal simbolo milanese del Duomo.

Brumotti, noto per le sue incursioni coraggiose e spesso pericolose, stava lavorando a un servizio televisivo dedicato a coloro che occupano indebitamente i parcheggi riservati ai disabili.

Rubate telecamere e computer

Era un pomeriggio come tanti altri, il 19 aprile, quando lui e la sua troupe hanno scoperto il misfatto. Tornati al loro furgone, però hanno trovato il portellone forzato e l'interno saccheggiato: telecamere, computer, valigie e persino una bicicletta in carbonio, personalizzata con la scritta Brumotti.

Il furto non è solo un colpo materiale per la troupe di «Striscia la Notizia», ma pone l'accento su una problematica urbana più ampia. Nonostante la zona centrale e le misure di sicurezza apparentemente infallibili, i ladri hanno operato indisturbati.

Il comunicato della redazione di Strisca

«Non solo borseggi, ma anche furti alle auto in pieno giorno e in una zona centralissima di Milano: il parcheggio – custodito e videosorvegliato – del grande magazzino del lusso La Rinascente, a due passi del Duomo – scrive la redazione del tg satirico. Nel pomeriggio di venerdì 19 aprile, l'inviato di «Striscia la notizia», Vittorio Brumotti, si trovava in zona per girare un servizio e consegnare l'iconica «merdina» a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto.

Ma quando è tornato insieme alla troupe al suo furgone ha trovato una spiacevole sorpresa. Il van che conteneva l’attrezzatura per le riprese era stato scassinato e sono stati rubati telecamere, computer, valigie e pure la bici in carbonio personalizzata dalla scritta Brumotti con cui l'inviato-biker era entrato nel Guinness».

