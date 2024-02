I biglietti per vedere suonare dal vivo il chitarrista Angus Young, 68 anni, e la sua band AC/DC allo stadio Letzigrund di Zurigo il 29 giugno sono esauriti. (immagine d'archivio) Keystone

I biglietti per l'unica data svizzera degli AC/DC sono stati venduti in otto minuti. Si tratta del primo tour negli stadi europei da otto anni per i mostri sacri del rock, che si esibiranno il 29 giugno allo stadio Letzigrund di Zurigo.

Lo hanno indicato oggi gli organizzatori in una nota, precisando che tutti i 47'000 biglietti a disposizione per la data elvetica sono stati venduti.

Nell'ambito del tour «Power Up», che prende il nome dall'ultimo album uscito nel novembre 2020, la band guidata dal chitarrista di culto Angus Young terrà 21 concerti in dieci Paesi.

Il 68enne Young, fondatore della band, che si esibisce sempre in uniforme scolastica, e il cantante Brian Johnson, 76 anni, sono gli ultimi membri rimasti della formazione originale degli AC/DC che nel 1980 registrò «Back In Black», uno degli album di maggior successo della storia della musica.

brbu, ats