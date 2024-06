Costantino: «Prendevo un milione per chattare, ma la malattia mi ha cambiato»

Costantino Vitagliano

Il tronista più famoso di «Uomini e Donne» compie 50 anni e racconta gli anni d'oro della sua vita.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Costantino Vitagliano, il tronista più famoso di «Uomini e Donne», compie 50 anni e racconta gli anni d'oro della sua vita.

Nei primi anni Duemila era il personaggio più amato, desiderato, cercato e soprattutto più pagato.

Ma oggi la situazione è molto diversa: alla fine del 2023 Costantino ha scoperto di avere una malattia autoimmune.

Ha perso venti chili e si sta sottoponendo ad alcune cure anche se è difficile trovare quella definitiva: «Navigo a vista». Mostra di più

Nei primi anni Duemila Costantino Vitagliano era il personaggio più amato, desiderato, cercato.

In un'intervista al Corriere della Sera ha ammesso: «Quanto ho guadagnato? Tanto. Basti dire che per sfizio mi sono comprato di botto una Bentley da 250 mila euro, che avevo sei-sette case. Non riuscirei a quantificare. A un certo punto le richieste erano troppe, l'agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i diecimila euro per un'ora. E invece di diminuire le domande aumentavano. Ho guadagnato io e fatto guadagnare gli altri».

E poi: «Solo con le chat telefoniche in un anno ho fatturato un milione di euro. Le fan chiamavano un 899 e parlavano con me, mi ascoltavano. A volte raccontavo la mia giornata, cosa facevo, cose normali».

Oggi la situazione è molto diversa

Oggi la situazione è molto diversa: «Spesso chiedono di raccontare quegli anni e lo faccio volentieri. Mi chiamano anche nei negozi: valuto. L'altro giorno mi contattano per presenziare a un aperitivo a 700 chilometri da Milano, proponendo 500 euro. Replico: scusate, no. Risposta: altri lo fanno! Allora chiedetelo agli altri...Se non mi pagano non vado».

Alla fine del 2023 la vita di Costantino Vitagliano è cambiata: ha scoperto di avere una malattia autoimmune: ha perso venti chili e si sta sottoponendo ad alcune cure anche se è difficile trovare quella definitiva. «Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone che dava effetti collaterali. Navigo a vista», ha spiegato.

Dopo aver fatto sognare tutti con la sua love story con Alessandra Pierelli, conosciuta alla corte di Maria De Filippi, Costantino Vitagliano è oggi single. Ma è una papà devoto per la figlia Ayla, nata otto anni fa dal rapporto naufragato con la modella Elisa Mariani.

Covermedia