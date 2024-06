È crisi nel matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale?

Paola Turci

L'unione tra le due donne, celebrata nel 2022, sembra giunta al capolinea.

Covermedia

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale, celebrato con grande entusiasmo nel luglio del 2022, sembra essere arrivato a un punto critico.

Secondo quanto riportato da «Dagospia», il legame tra le due donne starebbe attraversando un periodo di forte crisi, segnato da «litigi e ripicche» che rischiano di portarle verso la separazione.

La coppia, che ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita privata, è stata al centro dell'attenzione mediatica fin dall'inizio della loro relazione, culminata in un matrimonio che molti avevano descritto come il simbolo di un amore travolgente.

Ci sarebbe un'altra donna?

Ma, fonti vicine alla coppia sostengono che da almeno un anno ci siano segnali di malessere, come dimostrano alcuni episodi pubblici che non sono passati inosservati.

Un esempio è l'apparizione di Francesca Pascale nel programma «Belve», dove ha mostrato una certa complicità con la giornalista, cosa che non sarebbe stata gradita a Paola Turci.

Inoltre, un video postato dalla Turci su Instagram, in cui interagiva con l'attrice ventenne Valentina Dispari, ha suscitato il disappunto della Pascale, rivelando crepe nella liaison.

Il divorzio tra le due donne, se confermato, si aggiunge a una serie di separazioni celebri che hanno segnato l'attualità recente.

Per anni in coppia con Berlusconi

Prima del suo matrimonio con Paola Turci, Francesca Pascale è stata per anni compagna di Silvio Berlusconi. Durante la loro relazione, la Pascale è spesso apparsa al fianco dell'ex primo ministro, partecipando a eventi pubblici e politici.

La loro unione ha suscitato notevole interesse mediatico, non solo per la differenza di età, ma anche per il contesto politico e sociale in cui si è sviluppata.

Nonostante la fine della loro relazione, la Pascale ha continuato a rimanere una figura pubblica, rivelando in seguito la propria bisessualità e intraprendendo una nuova fase della sua vita con la cantante.

Covermedia