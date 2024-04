Francesca Pascale

«C'è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere. Hanno dovuto seguirmi, hanno infranto le regole della morale per farmi male», ha raccontato in tv l’ex compagna di Silvio Berlusconi.

Prima intervista televisiva di Francesca Pascale, che ha scelto di confidarsi a Belve di Francesca Fagnani.

La Pascale ha ricordato della prima paparazzata con l’attuale moglie, la cantante Paola Turci, realizzata nel 2020: «Furono scattate da una persona accanto a Silvio Berlusconi che mi ha sempre particolarmente odiata. C’era un disegno, sono state mandate da qualcuno, da chi mi voleva lontano da Silvio Berlusconi», ha spiegato.

Ha aggiunto «che era una persona vicinissima a Matteo Salvini, che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Matteo Salvini. E io questa cosa la sopportavo malissimo. C’è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere. Hanno dovuto seguirmi, hanno infranto le regole della morale per farmi male. Con quelle foto in un primo momento mi sono sentita proprio violentata».

La Pascale ha poi negato i rumor matrimoniali con Berlusconi. «Non ho mai sentito la voglia di sposarlo, perché poi magari mi sposava ed era finto, anche no».

Una frecciata alle fasulle nozze tra Berlusconi e Marta Fascina: «Non posso giudicare un deputato della Repubblica, non me la sento. Mi sarebbe piaciuto andare alle finte nozze fumando un cannone. Con me Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte».

