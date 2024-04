Lory Del Santo

Dalla povertà estrema al carcere, dalla ricerca spasmodica del successo alle relazioni con le figure di potere, sino al dramma più straziante, la perdita dei suoi amati figli: la showgirl si confessa.

Nella puntata del 23 aprile di Belve, Lory Del Santo si apre a 360 gradi, raccontando curiosi anneddoti del suo passato.

L'attrice e showgirl ha risposto senza filtri alle domande graffianti di Francesca Fagnani, gettando luce su ogni sfaccettatura del suo passato travagliato: dalla povertà estrema al carcere, dalla ricerca spasmodica del successo alle relazioni con le figure di potere, sino al dramma più straziante, la perdita dei suoi amati figli.

E su quest'ultimo punto, la sua sincerità è disarmante: «Sono morta dentro, ecco perché non soffro».

«Ho passato 10 giorni in prigione»

Il dolore ha scavato profonde ferite nell'anima di Lory Del Santo. Eventi traumatici, alcuni meno noti ma altrettanto devastanti, hanno segnato il suo cammino.

Come il periodo trascorso dietro le sbarre, un'esperienza che lei attribuisce a un tragico scambio di identità in una vicenda legata alla droga. «Ho passato dieci giorni in prigione», ha rivelato a Belve.

Poi ha aggiunto: «Mi dissero di dovermi confrontare con una testimone chiave, senza potermi spiegare nulla fino a quando non l'avessi vista. Alla fine, quando ci siamo incontrate, non mi ha riconosciuta e quindi tutte le accuse sono cadute».

Le relazioni famose

Nel panorama dello star system italiano, il nome di Lory Del Santo risplende anche per le sue relazioni famose.

Tra queste, spicca la lunga frequentazione con Gianni Agnelli, di cui ha condiviso aneddoti e riflessioni: «Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all'intelletto. Non tutti gli uomini vogliono una donna solo per... certe cose, capisce? Alcuni vogliono una donna che possa portare gioia in certi momenti. Io sono molto spiritosa, arrivo, faccio le mie scene, con quella voglia di dire: «Dai, ce la farai!»».

La Fagnani, incuriosita, approfondisce: «Lei diceva: «Dai, ce la farai! a Gianni Agnelli?», e la risposta di Lory non si fa attendere: «Certo, mi amava anche per questo».

«Ho incontrato uomini potenti, non ho mai chiesto nulla»

Eppure, tra gli episodi vivaci della sua vita sentimentale, Lory Del Santo sottolinea un aspetto fondamentale: mai e poi mai ha praticato la prostituzione, né per necessità né per scelta.

Quando le viene chiesto se ha mai ricevuto compensi economici o regali in cambio della sua presenza, la sua risposta è netta: «No, mai. Non è nel mio stile». E specifica: «Ho incontrato uomini potenti, non ho mai chiesto nulla e non mi hanno mai offerto nulla».

