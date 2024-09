Damiano David

Il frontman dei Måneskin, Damiano David, annuncia il suo debutto solista. Il misterioso lancio, previsto per il 27 settembre 2024, segna una nuova fase nella carriera del cantante.

Damiano David, icona internazionale grazie al successo mondiale con i Måneskin, ha sorpreso i fan con l'annuncio del suo nuovo progetto solista intitolato «Everywhere».

Il video di presentazione, condiviso sui suoi canali social, vede il cantante rispondere alla domanda: «Dove vuoi andare?», con un enigmatico «Everywhere» (Dappertutto, ndr). L'uscita ufficiale del progetto è fissata per il 27 settembre 2024, e il tutto è avvolto in un'aura di mistero.

Il video promozionale non rivela molto, lasciando spazio a speculazioni su cosa possa essere «Everywhere»: un singolo, un album, o forse qualcosa di completamente diverso. La sola certezza, per ora, è che Damiano si muove da solo in questo nuovo viaggio, segnando un momento importante nella sua carriera.

Nonostante l'avvio di questa nuova avventura, il cantante ha rassicurato i fan che i Måneskin non si scioglieranno. La stessa Victoria De Angelis, bassista della band, ha recentemente lanciato il proprio progetto parallelo, dimostrando che i componenti della band sono aperti a percorsi individuali, senza che questo comprometta la loro unione.

Damiano stesso ha parlato della possibilità di progetti solisti già in passato, definendoli come un'opportunità «molto salutare e distruttiva».

