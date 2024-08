David Lynch

Il regista di «Twin Peaks» non può uscire di casa: «È il risultato di anni passati a fumare».

Covermedia

David Lynch annuncia di essere gravemente malato.

Al celebre regista, 78 anni, è stato recentemente diagnosticato un enfisema polmonare, per cui a malapena esce di casa per paura di rimanere in debito di ossigeno.

«Mi sono ammalato di enfisema polmonare per aver fumato tanto nella mia vita e ora sono bloccato a casa, che mi piaccia o no», ha dichiarato Lynch al magazine Sight & Sound in una recente intervista. «Io odio stare male, perfino se si tratta di un raffreddore».

Il regista e autore di «Twin Peaks» può percorrere soltanto brevi distanze per non affaticare il suo sistema respiratorio.

Impossibile torni sul set

L'enfisema, noto anche come broncopneumopatia cronica ostruttiva, è una patologia polmonare spesso causata dal fumo, dall'inquinamento atmosferico e dall'esposizione regolare a polvere e agenti chimici.

È quasi impossibile che Lynch possa tornare a dirigere in presenza. «Potrei farlo da remoto, se si presenta l'occasione», ha detto al magazine. «Anche se non mi piace».

Lynch ha diretto film come «Dune», «Velluto blu», «Mulholland Drive» e la serie cult anni '90 «I segreti di Twin Peaks». Nel 2017 era tornato alla regia della serie per una terza stagione in 18 episodi.

Covermedia