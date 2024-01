David Soul alias Hutch

Aveva 80 anni il leggendario interprete del personaggio di Kenneth «Hutch» Hutchinson della celebre coppia di detective.

La star di «Starsky & Hutch», David Soul è morto all'età di 80 anni.

La leggenda della recitazione si è spenta giovedì, secondo quanto dichiarato dalla moglie Helen Snell.

In una dichiarazione rilasciata alla stampa dopo la sua morte, Helen ha reso omaggio al defunto marito.

«David Soul – amato marito, padre, nonno e fratello – è morto ieri dopo una valorosa battaglia per la vita nell'amorevole compagnia della famiglia. Ha condiviso molti doni straordinari nel mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro amico. Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati dai molti che ha toccato».

Soul ha interpretato Hutch accanto a Starsky nella serie di successo statunitense, andata in onda dal 1975 al 1979 e rimasta popolare anche dopo la sua prima edizione. Ben Stiller e Owen Wilson sono stati i protagonisti di una versione cinematografica del 2004, in cui hanno recitato anche Soul e Glaser.

L'attore statunitense era noto anche per i suoi ruoli nel poliziesco «Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan», nel western «Arrivano le spose» e nella serie tv «Yellow Rose».

Soul si è sposato cinque volte e gli sopravvivono cinque figli e una figlia. Ha sposato Snell nel 2010. La coppia ha vissuto nel Regno Unito, dove l'attore ha ottenuto la cittadinanza britannica nel 2004.

Covermedia