Demi Moore

La star di Hollywood racconta il nuovo body horror, presentato a Cannes.

Covermedia

Demi Moore si è sentita estremamente «vulnerabile» durante le riprese delle scene di nudo frontale sul set del nuovo body horror «The Substance».

Nel disturbante film, l'attrice interpreta un'attrice di Hollywood ormai dimenticata che, dopo aver assunto un misterioso siero, si trasforma in una versione giovane di se stessa, interpretata da Margaret Qualley. Demi osserva il suo corpo prima di assumere la sostanza, poi lei e Qualley ingaggiano una lotta interamente nude.

Durante la conferenza stampa al Festival del Cinema di Cannes, Demi ha riflettuto sull'esperienza vissuta sul set. «Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo», ha dichiarato Moore. «Ed è stata un'esperienza vulnerabile, abbiamo dovuto confrontarci spesso su quello che stavamo cercando di realizzare, non è stato semplice».

Demi ha aggiunto che le scene esplicite l'hanno «spinta fuori dalla comfort zone», ma era «necessario per raccontare la storia».

«Avevo al mio fianco una persona con cui mi sono sentita al sicuro»

La 61enne ha poi ringraziato la co-star Qualley, 29, per averla sostenuta e incoraggiata. «Avevo al mio fianco una persona, una grande compagna, con cui mi sono sentita al sicuro. Ovviamente eravamo molto vicine, e nude, ma c'era un senso di leggerezza in quei momenti di fronte all'assurdità di alcune situazioni».

Il film ha ricevuto un'ottima accoglienza a Cannes, tanto da guadagnarsi la più lunga standing ovation del festival.

Covermedia