Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli: «Tradiva Bonolis con un noto chirurgo»

Sonia Bruganelli con Bonolis.

La giornalista spara a zero sull'ex moglie di Paolo Bonolis, a suo avviso artefice della fine del rapporto tra il conduttore e il suo agente Lucio Presta.

Selvaggia Lucarelli affida alla sua newsletter delle scottanti rivelazioni su Sonia Bruganelli.

Secondo le ricostruzioni della giornalista e giudice di «Ballando con le stelle», Bruganelli avrebbe accumulato un patrimonio milionario nel corso degli anni e avrebbe tradito l'ex marito Paolo Bonolis con un noto chirurgo. Sonia inoltre avrebbe ottenuto ciò che voleva: mandare all'aria il rapporto professionale tra Bonolis e il suo storico agente Lucio Presta.

«Lei odiava solo una cosa più di Presta: perdere il controllo su Paolo», ha scritto Selvaggia. «Capire qualcosa sul divorzio più clamoroso della storia del mondo dello showbiz - quello tra Paolo Bonolis e Lucio Presta - significa incrociare telefonate e pareri che alla fine si assomigliano un po' tutti.

Gli amici, i collaboratori, i conoscenti dell'uno o dell'altro (o i semplici spettatori di alcuni pezzi di vita) contribuiscono a comporre il puzzle ciascuno con un aneddoto o una riflessione malinconica. Ma alla fine, tutti, sono d'accordo su una cosa: Sonia voleva, pretendeva di più il divorzio tra Presta e Paolo Bonolis che il suo da Paolo».

Sonia è a capo di una società che si occupa tra le varie cose di casting per i programmi di Bonolis. «La società va molto bene, Sonia negli anni diventa - di fatto - milionaria accumulando un patrimonio tra i 3 e i 5 milioni di euro più alcuni immobili che le regala Paolo e altre proprietà», continua Lucarelli.

Dopo la nascita del secondogenito Davide iniziano i tradimenti, ammessi in parte dalla stessa Sonia in varie interviste tv e di cui Bonolis viene a conoscenza. «Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non - continua Selvaggia - In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni, e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento in poi ignora tutto».

I due sono stati sposati dal 2002 al 2023 e dal loro matrimonio sono nati Silvia, Davide e Adele.