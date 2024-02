Demi Moore festeggia con Bruce Willis un evento importante, ecco quale

La famiglia di Bruce Willis pubblica raramente delle immagini della star di Hollywood che, come noto, da qualche tempo soffre di afasia e demenza. Ma l'ex moglie Demi Moore ha deciso di condividere una foto insieme al 68enne e alla loro figlia Tallulah Belle, in occasione del 30mo compleanno di quest'ultima.

Hai fretta? blue News riassume per te All'inizio del 2023 la famiglia di Bruce Willis ha annunciato che la star del cinema soffre di afasia e di una rara forma di demenza incurabile, quella frontotemporale, che è progressiva e in cui le cellule nervose dei lobi frontali e temporali del cervello muoiono.

La star di «Die Hard» ha concluso la sua carriera di attore nel 2022.

Ora Demi Moore ha postato una foto con l'ex marito Bruce Willis. Una rarità.

L'occasione? Un compleanno importante: il 30esimo della loro figlia Tallulah Belle. Mostra di più

Le foto con Bruce Willis sono ormai diventate una rarità da quando alla star di Hollywood sono state diagnosticate afasia e demenza. Ma ora la sua ex moglie, Demi Moore, ha voluto fare un'eccezione in occasione di un evento speciale: il 30esimo compleanno della loro figlia Tallulah Belle, nata il 3 febbraio del 1994.

Nell'immagine, condivisa dall'attrice su Instagram, si vede il 68enne rilassato e di buon umore, nonostante la malattia.

«La inondiamo d'amore»

Nel post, si legge: «Showering our @buuski with love today on her 30th birthday ♥️», che in italiano significa: «Inondiamo d'amore la nostra @buuski nel giorno del suo 30esimo compleanno ♥️»

Una seconda foto mostra un tenero scatto di mamma Demi con la festeggiata, sua sorella Scout LaRue e il fidanzato di Tallulah, Justin Acee.

Nonostante tutto è dunque stata una festa di compleanno bella e in compagnia per la famiglia allargata.

Demi Moore ha postato questa foto per il 30° compleanno della figlia Tallulah Belle (al centro). Con lei anche la sorella di Tallulah, Scout LaRue, e il compagno di Tallulah, Justin Acee. Instagram/Demi Moore

Bruce Willis conduce una vita sotto una campana di vetro

Alla fine del 2023, un amico di Bruce Willis ha parlato del suo difficile stato di salute. Glenn Gordon Caron lo conosce grazie all'industria cinematografica. Negli anni '80 hanno girato insieme la serie «Moonlighting».

Caron ha detto al «New York Post». che va a trovare l'ex attore circa una volta al mese perché il rapporto d'amicizia è ancora molto importante per lui.

In uno degli ultimi incontri ha detto a Bruce che ora la serie TV può essere vista sul servizio di streaming «Hulu»: «Anche se non può dirmelo, so che lo rende felice il fatto che la gente possa guardare di nuovo questa serie, perché ne avevamo parlato in passato. So che pensa che sia fantastico».

Willis era sempre pieno di vita, si svegliava al mattino presto e voleva sfruttare al massimo la giornata: «È inimmaginabile che ora stia vivendo la vita dentro una campana di vetro, nella nebbia».