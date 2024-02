Demi Moore

L’attore è affetto da demenza frontotemporale: una condizione che ha stravolto la vita della sua famiglia.

Demi Moore torna a parlare delle battaglia contro la demenza frontotemporale dell’ex marito Bruce Willis.

Durante un’intervista a Good Morning America, la star di Hollywood ha dichiarato: «Considerato il quadro generale, sta bene».

«Quello che condivido qui è quello che dico anche alle mie figlie, ovvero che è importante incontrarli dove sono e non aggrapparsi a ciò che non sono. Perché c'è una grande bellezza, dolcezza, amore e gioia in questo».

Demi, 61 anni, e Bruce, 68 anni, si sono sposati nel 1987, divorziando nel 2000. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie, Rumer, 35, Scout, 32, e Tallulah, 29.

Bruce si è risposato nel 2009 con Emma Heming, da cui ha avuto altre due bambine, Mabel, 11, e Evelyn, 9.

Alcuni giorni fa, Demi è intervenuta anche al talk show radiofonico di Andy Cohen, dove ha parlato di demenza e dei familiari che circondano i pazienti affetti dalla malattia degenerativa.

«La cosa più importate che posso condividere è che serve incontrare i loro bisogni», ha sottolineato.

«Quando lasci andare cosa sono stati o chi pensi che (dovrebbero essere), o anche chi vorresti che fossero, puoi davvero riuscire a rimanere nel presente e assorbire la gioia e l'amore per tutto ciò che sono e non per ciò che non sono più».

I familiari hanno rivelato nel marzo 2022 che Bruce era affetto da afasia; poi quasi un anno dopo hanno aggiornato i fan sulla nuova diagnosi di demenza frontotemporale.

Covermedia