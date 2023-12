Bruce Willis ed Emma Heming Willis al New York Film Festival nel 2019. Imago images/UPI Photo

Bruce Willis ed Emma Heming Willis stanno insieme da 16 anni. In occasione del loro anniversario, la modella ha pubblicato delle foto e delle parole emozionanti dedicate al marito malato.

Hai fretta? blue News riassume per te Emma Heming Willis e Bruce Willis si sono sposati nel 2009 con una romantica cerimonia nell'arcipelago caraibico di Turks & Caicos.

La coppia si è conosciuta 16 anni fa. Per celebrare l'anniversario, la modella ha condiviso un post emozionante su Instagram.

La star di Hollywood ha concluso la sua carriera cinematografica a marzo a causa della diagnosi di afasia. All'inizio del 2023, la famiglia ha dichiarato che la star di Hollywood è affetta da demenza frontotemporale. Mostra di più

In occasione del 16mo anniversario di matrimonio con Bruce Willis, Emma Heming Willis ha pubblicato un toccante post su Instagram. Ha scritto: «16 anni con quest'uomo speciale. Il mio amore e la mia adorazione per lui non fanno che crescere».

La foto ritrae i due quando erano più giovani, in un ambiente esotico.

Momento difficile per Emma Heming Willis

In estate Emma Heming Willis (45 anni) ha parlato delle condizioni del marito e di come stesse andando la vita con lui. Ha sottolineato la necessità di riservare del tempo per se stessa: «Non possiamo prenderci cura degli altri se prima non ci prendiamo cura di noi».

Affronta ogni giorno pensando al bene della sua famiglia. Questo non deve essere frainteso: «Lo faccio per i nostri due figli e naturalmente per Bruce».

È uno sforzo consapevole e Heming si è rivolta a tutti coloro che si trovano in una situazione simile: «So che la vostra giornata è stressante e so che è difficile, ma voglio che vi fermiate per un minuto e cerchiate qualcosa di bello».