Whoopi Goldberg

Botta e risposta tra l’attrice e l’ex presidente americano.

Covermedia

Volano stracci tra Whoopi Goldberg e Donald Trump.

L’attrice e conduttrice televisiva è andata al contrattacco dopo che l’ex presidente americano ha condiviso un meme che suggeriva un trasferimento in Canada della 68enne star.

Trump, 77, ha ripostato sulla piattaforma Truth Social un’immagine ritoccata di Whoopi con la scritta: «Stavolta me ne andrò sicuramente in Canada!». Il tycoon ha aggiunto: «Neanche il Canada ti vuole, Whoopi. NON TI VUOLE NESSUNO».

Whoopi ha risposto per le rime a Trump durante il suo show televisivo «The View».

«Sapete cosa mi agita di più? Che quell’uomo abbia qualcosa da dirmi, ha visto un meme in cui lasciavo il Paese. La gente vede sempre questi meme stupidi in cui si dice che io dovrei lasciare il Paese se lui venisse rieletto».

Whoopi ha chiarito che non ha intenzione di lasciare gli Stati Uniti. «Guardami, io non vado da nessuna parte», ha detto l’attrice rivolgendosi alla telecamera. «E non per il motivo che tu pensi, piccolo fiocco di neve», ha tuonato Goldberg. «Lui ha detto che non mi vuole nessuno. Tesoro, sai cosa, non importa se nessuno mi vuole. Io rimarrò qui, dove sono voluta, perché ho un contratto. Rimarrò per almeno i prossimi due anni».

Covermedia