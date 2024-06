Paola Turci

La cantautrice italiana ha definitivamente respinto le voci sulla fine del suo matrimonio con Francesca Pascale.

Covermedia

Recentemente, il dibattito sul possibile divorzio tra Paola Turci e Francesca Pascale ha alimentato molte speculazioni.

Tuttavia, la cantautrice ha fermamente smentito queste indiscrezioni, riaffermando la stabilità della loro relazione. La smentita è stata chiara e diretta, come riportato da Il Corriere della Sera: «Io e Francesca (Pascale, ndr) preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla».

Questa dichiarazione ha definitivamente messo fine alle speculazioni, confermando la solidità del loro legame e negando categoricamente eventuali ipotesi di separazione.

In precedenza, era stato Dagospia a lanciare l'indiscrezione, pubblicando la notizia in condizionale ma sottolineando come, da almeno un anno, l'entourage della coppia facesse riferimento a «crisi», «scazzi» e «allontanamenti».

Covermedia